Le 3 avril 2025, Lola Sauvageot dévoilera son nouvel EP "L'Animale".

On a eu la chance de s'entretenir avec Lola Sauvageot pour discuter de son parcours, de sa musique et surtout de la sortie imminente de son tout premier EP, L'Animale, qui sortira dans quelques jours, le 3 avril 2025. Un EP très éclectique qui mélange pop, rock psychédélique, folk et chanson française, le tout avec des paroles explorant divers aspects de la vie et ses tourments.

On a aussi parlé actualités avec Lola Sauvageot, qui sera en concert au Pop Up du Label à Paris le 3 avril 2025 en compagnie de tout son groupe pour la release party du nouvel EP.

Le groupe sera également en concert au festival de rock havrais le Foul Weather Festival le 23 mai 2025.

En attendant la sortie de L'Animale, on vous invite à aller écouter les 3 singles qui sont déjà sortis sur les plateformes de streaming suivantes:

Spotify

Deezer

Youtube