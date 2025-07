On a eu la chance de s’entretenir avec Quentin et Alexandre Alberts, membres qui font partie du groupe LA CHØSE.

On a parlé de leur parcours, de leur musique et surtout de leur dernier album intitulé Saison folle, un album éclectique, très personnel et rempli d’influences diverses.

Dans cet album, on retrouve notamment leur titre “Intermarché”, qui a fait parler de lui pour son clip, réalisé par Jeremy Barzic, qui a remporté le concours QIFF du clip 2025.

En tout cas chez Transistoc'h, on a adoré Saison Folle et on vous conseille vraiment d'aller écouter l’album, qui est d'ailleurs disponible sur les plateformes de streaming suivantes :

Spotify

Deezer

Youtube

Bandcamp