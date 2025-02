Cette semaine dans l'interview de Sonar, on a eu la chance de parler avec Julien Appalache à l'occasion de la sortie de son dernier sorti le 20 Septembre dernier, et intitulé "Désolé pour la gêne occasionnée".

Arrivé et installé depuis 2018 dans le Finistère, plus précisement à Lanidult, Julien Appalache et sa famille ont la chance de contempler la beauté de cette terre tous les jours, une des inspirations du chanteur qui, dans ce nouvel album, souhaite mettre en avant les petits bonheurs du quotidiens et la chance que nous avons d'être sur cette magnifique terre.

"Désolée pour la gêne occasionnée" de Julien Appalache, c'est doux, c'est beau et on vous conseille vivement d'aller découvrir l'album !

Vous pouvez retrouver "Désolé pour la gêne occasionnée" de Julien Appalache sur toutes les plateformes de streaming:

Spotify

Deezer

Youtube

Soundcloud