Nous avons interviewé Irnini Mons à l'occasion des Transmusicales de Rennes 2023!

Cette année, avec Radio Évasion (qui devient Transistoc'h), nous avons eu l’occasion d’aller aux Transmusicales de Rennes. Du 6 au 10 décembre, Pierre-Louis et moi avons pu découvrir ce festival connu pour sa programmation éclectique.

Et en plus de découvrir des talents de tous les genres, nous avons pu en interviewer certains !

Et aujourd’hui, on parle du groupe Irnini Mons, un groupe formé en 2021.

Le quatuor Lyonnais nous offre un mélange unique : un post-punk exaltant, du chant choral mélodique et un rock grandiose. C’était un immense honneur pour moi d’avoir pu échanger avec les membres du groupe. En plus d’être talentueux, le quatuor est aussi bienveillant et très soudé. Je vous laisse juger par vous-même :)

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/track/2M4hDx0oS0tUB10FsHKe8w?si=1f3038bbc27e4a45