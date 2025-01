Cette semaine dans l'interview de SONAR, on reçoit le groupe HUCHE pour parler de leur album sorti en juin 2024

A notre grande surprise, nous avons eu droit au groupe au complet jeudi dernier, lors de l'enregistrement de l'interview ! Lorenzo (basse) devait être le seul à venir, et au final on a aussi eu droit à Thibault (guitare et chant) et Maxime (batterie acoustique).

Dans cet entretien, vous (re)découvrirez un trio de jeunes brestois à l'identité sonore bien marquée. On discute de leur patte, leurs inspirations, comment ils ont enregistré leur album... enfin en tout cas on parle musique !

