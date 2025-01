Cette semaine dans l'interview de SONAR, Amélie Grosselin nous propose une ballade - musicale - en forêt au son du dernier album de son groupe, Bacchantes.

Le quatuor Bacchantes a sorti son deuxième album, Pas un bruit, le 11 octobre 2024. Pour l'occasion, on reçoit au studio Amélie Grosselin, guitariste et parfois chanteuse du groupe. Elle nous explique l'histoire et la signification mythique de leur nom, et nous partage par la même occasion leurs secrets : s'inspirer de la nature...

Cet entretien est rythmé par des extraits de l'album qui illustrent bien sa dimension druidique, mais atention ! Avec Bacchantes, les druides sont armés de pédales fuzz et de power chords.

Vous pouvez retrouver Bacchantes sur les plateformes de streaming, et je vous conseille vivement d'aller voir leur live session dans une grotte mystérieuse... le lien youtube vous y amènera.

Youtube

Bandcamp

Spotify

Deezer