Le premier album de La Meute, "Hurlons ensemble" est un cri du coeur profondément humain : poétique et sauvage

Ce quatuor n'est pas juste un groupe de musique, c'est un clan, une horde, une meute. Hurlons ensemble pour que nos voix se mêlent et ne fassent plus qu'une. Voilà ce que c'est que La Meute.

Après un premier EP paru en 2021, La Meute nous a livré son premier véritable album le 31 janvier 2025. On y retrouve cette signature sonore addictive, tracée par leur formation atypique et terriblement efficace : la poésie parlée-chantée portée par Roxane Perrin est accompagnée par l'accordéon de Margaux Seon, la contrebasse de Maëlle Bourry et la batterie de Florie Perroud. Sans oublier de mentionner les coeurs qu'elles réalisent toutes, le coktail est explosif : un mélange acoustique et organique de rock jazzy et de chanson traditionelle française. C'est un album puissant à écouter de toute urgence.

