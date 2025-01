Joel Culpepper sort son nouvel EP: "Happiness is only a few miles away" sur le label Beyond The Groove

Joel Culpepper est un artiste prolifique connu pour son style vocal distinctif.

Beaucoup d’entre nous l'ont découvert lors de son passage à COLORS avec son titre « Woman » ou grâce à son premier album « Sgt. Culpepper » sorti en 2021.

Ses créations aux sonorités funk et soul, et sa voix si particulière le démarquent des autres et rend son style unique et envoûtant. Il est aujourd’hui considéré comme la relève du R&B et du Soul londonien. Son univers sensuel et chaleureux ne laisse pas indifférent et on le retrouve dans son nouvel EP « Happiness is only a few miles away », sorti en novembre dernier.

Retrouvez ici le lien d'écoute: https://open.spotify.com/intl-fr/album/56JPmLBusnL8l4ZdL5SQfG?si=1yucr79qTuW5kUdqBTmYmQ