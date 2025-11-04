une compil' d’enregistrements cassette de différents artistes émergents Libyens. On y retrouve principalement des petites pépites et classiques locaux de la fin des années 80 à début 2000.

L'album témoigne d’un nombre de sonorités extrêmement variés qui vont du Disco au Reggae, de la House au funk en passant par la Pop. Cette diversité impressionnante d’influences musicales anglosaxonne, est contrasté et parfaitement mélangée avec des des sonorités plus traditionnelles du moyen orient et des pays du maghreb.