Gustav, un duo plus qu'électrique débarque aux Transmusicales de Rennes!

Gustav, un duo rennais haut en couleurs, jouera le vendredi 8 décembre au liberté à partir de 18h20.

Depuis 2018, Gustav rempli les salles de concerts dans un style inimitable, mêlant l’électro et et le rock dans une ambiance crépusculaire. C’est un groupe qui nous invite à plonger dans les profondeurs de la nuit, là où l’ivresse et la musique se mélangent à la passion et à la danse.

Pour l’anecdote, Gustav c’est un lapin domestique qui a été le premier spectateur des expériences du groupe. En son honneur, le duo décide de reprendre son nom et de le transformer en mascotte.

Tels des voyageurs de l’ombre, Michele et Pierre ont unis leurs talents pour créer une alchimie sonore bien à eux.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/track/41lnznsVuMQ4lIvWnsj0Bb?si=adacf9707307403b