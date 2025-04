"TELL DEM IT'S SUNNY", le nouvel album de Greentea Peng, à écouter sans modération

Le 21 mars dernier sortait TELL DEM IT'S SUNNY, un nouveau projet complètement addictif signé Greentea Peng et ses musiciens, la Seng Seng Family.

TELL DEM IT'S SUNNY, c'est d'abord un mélange presque parfait entre plusieurs genres, une fusion entre la soul, le RnB, le Drum and Bass, le Trip Hop et la Dub. Mais c'est aussi une ambiance réconfortante et sombre à la fois, où se mêlent introspection et vulnérabilité.

Cet album marque une nouvelle ère dans la carrière musicale de Greentea Peng, et on ne peut que vous conseiller d'aller le découvrir dans son entièreté, sur les plateformes de streaming suivantes :

