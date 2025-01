"Mer n°7": le nouvel album de GRANDE est sorti !

Aujourd’hui j’ai décidé de vous parler de l’album "Mer n°7" de GRANDE sorti en octobre 2023 sur le label « On n’est pas des machines ».

Dans un univers folk et coldwave, Grande approfondit son atmosphère inimitable et nous emmène dans un univers inconnu.

La mer n°7, personne ne la connaît. Elle est mystique, reculée, colorée et laisse place aux émotions les plus cachées. Comme dans un journal intime, Grande a récolté pour cet album plein d’histoires, de souvenirs et d’images...Et de ces images en ont découlé des chansons.

Alors laissez vous tenter par un voyage incomparable qui ne vous laissera pas indifférent. Que ce soit au violon, à la Telecaster ou avec ses textes poignants, Grande réussit toujours à nous mettre d'accord.

Retrouvez ici le lien d'écoute: https://open.spotify.com/intl-fr/album/5DDwRZZYnR57NLhXeKWwtp?si=C6v75LnmQRq32SULCsAJKA