Heartworms, l'ambitieux projet solo de Jojo Orme, porte un premier album très réussi, Glutton For Punishment

Après quelques singles et un EP de quatre titres balancés sur les plateformes depuis 2022, l'artiste anglaise Jojo Orme publie finalement, le 7 février 2025, Glutton For Punishment, son tout premier album, sous le pseudonyme Heartworms. Les neuf titres de ce projet nous balladent entre post-punk, shoegaze et électro-pop, avec une production et un mix signés Dan Carey (Fontaines DC, Squid, Black Midi...), qui magnifient les compositions de Jojo Orme.

Retrouvez Glutton For Punishment sur les plateformes :

Youtube

Spotify

Deezer