Genesis Owusu nous présente son deuxième album: "Struggler" sur le label australien Ourness

Génesis Owusu, est un artiste australien originaire du Ghana, qui s’est vite fait reconnaître sur la scène Hip Hop et néo-soul de Canberra. Il s’inscrit dans les catégories soul, rock, R&B, garage punk. La critique décrit son style comme une genèse de la musique contemporaine! L’album "Struggler" oscille entre des rythmes emportés et claquants et des mélodies un peu plus triviales mais toujours accompagné d’une voix industrielle et punk qui ne manque jamais d’originalité.

Ce qui est sûr c’est que de par la multiplicité de ses influences, Genesis Owusu ne rentre dans aucune case et nous propose un beau chaos musical remplit de réflexion et d’introspection.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/1mzWBk8fzEEMumcy5IuVcf?si=6duk6IBvSXqpkCNmkJplMw