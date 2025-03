Un retour à la boom-bap et au monde réel pour FEMTOGO et neophron avec leur nouvel EP FRANCS-TIREURS PARTISANS

Ce projet, qui sort moins de deux mois après leur cadeau surprise de Noël (la mixtape archives), semble annoncer une nouvelle ère pour le rappeur FEMTOGO. Sa mue avait déjà commencé sur Soundcloud en 2022 avec son alter-ego mélancolique Baby Hayabusa. Mais au fil du temps, ces deux identités paraissent de moins en moins distinctes. Elles semblent fusionner pour laisser apparaître la véritable identité du chanteur.

FRANCS-TIREURS PARTISANS révèle une sensibilité jusqu'ici jamais partagée par FEMTOGO. Cet EP de cinq titres n'a beau durer que 12 minutes, le chanteur s'y livre comme jamais auparavant. En parlant de la solitude de son enfance, de sa mélancolie profonde et de ses envies suicidaires, il s'éloigne de plus en plus de la "warfare music", inspirée des FPS et évoquant plutôt les armes à feu que les émotions.

Le beatmaker neophron continue quand à lui de nous démontrer sa versatilité à toute épreuve. Pour cet EP, il reveint à une boom-bap traditionelle et nous rappelle qu'il maîtrise aussi bien ce style que la digital-techno-trap qu'il produit pour Ptite Soeur.

