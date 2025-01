Auteur, compositeur, interprète et producteur, Fran Vasilić jouera sur la scène des Transmusicales le jeudi 7 décembre, au hall 3 du parc expo!

Originaire de Croatie, Fran Vasilić est un artiste de 23 ans qui excelle dans l’indie pop et la musique alternative. Il s’agit de l’un des musiciens croates les plus diffusés sur Spotify. Et avec plus de 4 millions de followers sur l’application TikTok, il est difficile de ne pas le retrouver sur les réseaux.

En écoutant sa musique, on découvre une atmosphère réconfortante et une ambiance légère. Personnellement, c’est le genre de musique que j’écoute lorsque je suis de bonne humeur, ou que j’ai envie de sourire un peu.

Aujourd'hui, il est considéré comme la nouvelle révélation pop, et vous pourrez découvrir son talent ce jeudi 7 décembre aux Transmusicales.

Retrouvez ici le lien d'écoute :https://open.spotify.com/intl-fr/track/3JenOF4HdWxBhP2HrOPii4?si=e756c8793f994c58