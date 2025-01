Le groupe britannique Folly Group présente leur premier album intitulé “Down There”

Aujourd'hui, les fans de post-punk vont être comblés puisqu’on parle du groupe Londoniens Folly Group.

Folly Group, c’est un projet qui s’est formé en 2019 et composé de quatre membres : Sean à la batterie et au chant, Louis à la guitare, Tom à la basse et Kai aux percussions électroniques.

Le 12 janvier dernier sort le premier album du groupe : “Down There”

Le projet est produit par le label “So Young Records” créé en 2021 par le magazine So Young.

Cet album dévoile une approche inventive et complexe, marquée par des changements de cap audacieux.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/5UAA0mOBTyW1VzFMgZeVDi?si=SgctotOTT9aBl12HPD6JBQ