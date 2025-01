Le nouvel album de Fleuves: à cheval entre tradition bretonne et modernité.

Aujourd'hui on plonge dans un groupe au style aussi sinueux qu'une rivière. Ce groupe, justement, c'est fleuves, et son lit, c'est la Bretagne. Avec trois albums studio et beaucoup de fest-noz dans leur sillage, voilà que leur nouvel album, sobrement intitulé "#3", est sorti le 4 octobre 2024. On l'a écouté et on a adoré.

Repoussant toujours plus les limites de la musique traditionnelle bretonne, Fleuves pioche dans un répertoire de plus en plus large avec cet album. Des Antilles à la Méditerranée, en passant par le rock progressif anglais et la musique électronique contemporaine, Fleuves nous en met plein la vue (ou plutôt les oreilles) !

Vous pouver écouter l'album sur Youtube en cliquant ici