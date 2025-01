Un tout nouvel album au style écléctique pour le Néerlandais Feiertag.

Aujourd'hui, on parle de l'artiste Néerlandais Joris Feiertag, et plus particulièrement de son alter ego, Feiertag.

Son dernier album "Roots" vient de sortir sur le label allemand Sonar Kollektiv. C'est le label sur lequel Feiertag a sorti ces précédents albums.

"Roots", c'est un projet de 14 titres dont 8 featuring. C'est un album qui est très marqué par les influences mondiales étant donné les différents artistes qui y ont collaborés. On y retrouve par exemple le chanteur Guinéen Falle Nioken la productrice Néerlandaise Robin Kester ou encore le duo de néo-soul OSHUN.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/7yu5ozdJWDS0tjQV8jrdv4?si=tVT_FJsfSna7uw5_9AoTbg