"Fall Forward if you fall at all" (si tu dois tomber, tombes vers l'avant) ; telle est la philosophie d'Eilis Frawley avec son premier album studio

Eilis Frawley continue son épopée kraut et post-punk, et va désormais chercher des influences électro-pop auprès de la productrice Kat Frankie, qui, comme Eilis, est une autralienne installée à Berlin. Mais cette ouverture à des sonorités plus accessibles ne cache aucune concession : les thèmes abordés par Eilis Frawley restent très engagés politiquement, à l'image de son festival Bang On, prônant inclusion et tolérance envers les minorités.

Retrouvez Fall Forward sur les plateformes de streaming :

Bandcamp

Youtube

Spotify

Deezer