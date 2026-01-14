Sonar "Exile" Chronixx

Sonar "Exile" ChronixxPublié le 14/01/2026
Chronixx nous dévoile son nouvel album "Exile"
Aujourd’hui on parle de l’artiste Jamaicain «Chronixx» et de son nouvel album «Exile», sorti en octobre dernier sur le label «Forever living Originals».
Nous voilà en 2025, sans aucune explications «Chronixx» n’a rien sorti depuis 8 ans, mais retournement de situation; ce 10 Octobre, à l’occasion de son 33ème anniversaire, il surprends tout le monde en sortant «Exile». Un nouvel album de 17 titres qui se faisait plus qu’attendre.
Ce nouveau disque à été produit par «Inflo», un génie britannique qui a nottament collaboré avec « Michael Kiwanuka», «Little Simz» ou encore «Adele».