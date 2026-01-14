Sonar "Ever Gonna Heal" Pretty Inside

Sonar "Ever Gonna Heal" Pretty InsidePublié le 14/01/2026
Pretty Inside nous dévoile leur nouvel album "Ever Gonna Heal"
Aujourd’hui on parle du groupe «Pretty Inside» et de leur nouvel album autoproduit «Ever Gonna Heal» sorti le 12 décembre dernier.
«Pretty Inside» c’est un groupe de Pop-Rock-Noise d’origine bordelaise. Le collectif est mené par le chanteur et multi- instrumentiste «Alexis Deux-Seize» mais aussi par le guitariste «Augustin Benhamou», le batteur «Lucas Mégardon» ainsi que le bassiste «Stéphane Gillet».
Le disque déploie un spectre musical très riche tout droit venu des 90’, mais pour autant jamais nostalgique au mauvais sens du terme : on y retrouve de la tension quasi industrielle à la «Nine Inch Nails», des déflagrations façon «Sonic Youth» / «Nirvana», et, à l’opposé, des ballades plus vulnérables. Un très bon équilibre entre défouloirs de fuzz, intimité à nu, et mélodies marquantes.
