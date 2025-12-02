Sonar Etuk Ubong (Transmusicales)Publié le 02/12/2025
Le trompettiste Nigérien Etuk Ubong et son Jazz Militant jouera au Transmusicales à Rennes
Etuk Ubong crée des compositions originales qui reflètent ses expériences personnelles, ses réflexions sociales et son amour pour son pays natal.
Ses mélodies sont dynamiques, audacieuses et chargées d’émotions. Elles capturent parfaitement l’essence de la vie africaine moderne et les luttes qui l’accompagnent.
Le Jazz du nigérien est une musique de l’urgence, spirituelle et militante, soutenue par une section de cuivres envoûtante, une rythmique surchargée, un clavier aux couleurs soul, et bien sur lui-même au chant et à la trompette.
