Sonar "BabyGoated" Amy Gadiaga

Amy Gadiaga nous dévoile un nouvel Ep "BabyGoated"
«Amy Gadiaga» c’est une jeune bassiste, chanteuse et compositrice née en banlieue parisienne.
Installée à Londres, nourrie de ses origines sénégalaises, gambiennes et malienne, et revitalisée par une enfance en banlieue parisienne, elle remue le vieux jazz et lui colle des accents pop et R’n’B. «Amy Gadiaga» a le mélange facile, la mixture efficace et l’assemblage génial.
Repérée par quelques Anglais faiseurs de reines et de rois comme «Gilles Peterson» et le «London jazz Festival», elle tient la dragée haute à la production actuelle, sans rien renier de ses premières amours musicaux.
Plusieurs fois récompensée, cette nouvelle voix de la scène jazz a sorti en avril 2024 «All Black Everything», son tout premier EP .
Douces, intimes et planantes, ses musiques rendent hommage à l’art, à la fierté d’être noire et à la liberté.
Ce 13 Mars 2026 «Amy Gadiaga» fait son retour avec «BabyGoated», un deuxième Ep sorti sur le label «Psychic Hotline»...