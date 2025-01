Le premier album captivant d'Elodie Gervaise - "Exosoul [of Anaïnja]"

L'artiste franco-australienne a sorti le 13 décembre 2024 sur le label B3SCI, son premier album. Elodie Gervaise à travers neuf titres, bien différents les uns des autres, propose un album très pluriel. Un disque pop électronique, synthétique, house.



Un projet que l'on peut situer dans le sillage d'une artiste comme Sevdaliza. Toutes deux usent de manière expérimentale de sons synthétiques et électroniques, de rythmes saccadés, de voix suaves et profondes.

Dans le son d'ouverture de l'album, "I See You I Understand", Elodie Gervaise évoque la nécessité de sacraliser l'indépendance et la confiance dans une relation amoureuse. Les relations sociales et l'expression des sentiments sont des thèmes de sa musique. La musique, pour elle, permet de "ne plus se sentir seul et d'imaginer que d'autres ressentent les mêmes tourments".

