Direction la folk avec le nouvel album d'Elliott Armen: "Turbulences", qui promet un voyage unique et mémorable!

Armen, c’est le nom de scène qu’Elliott a choisi. Signifiant la pierre ou le rocher en Breton, il fait écho au célèbre phare d’Ar Men, construit en pleine mer à l’extrémité de la chaussée de Sein. Ses racines bretonnes ont une grande importance pour notre artiste.

A travers ses créations, Elliott Armen retranscrit en musique les paysages de son enfance.

Pour lui, la guitare et le piano symbolisent ses origines et c’est avec une douceur folk qu’il nous partage une atmosphère intime et boisée, toujours entre terre et mer.

« Turbulences » est un album porté sur les symphonies et les émotions. On y retrouve de la nostalgie, de la douceur et de l’amour.

La guitare nous berce, le piano nous enveloppe, et sa voix mélodieuse nous emmène dans un voyage émouvant.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/1Xg1y4tjVkZmHHz88Ts0WC?si=lilYOyL4QBy4yA7_JRwOKw