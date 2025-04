Jupiter Bokondji enregistre son nouvel album Ekoya ( "ça viendra" en Lingala) avec son groupe Okwess à Mexico.

Avec ce nouvel album, paru le 31 janvier 2025, Jupiter & Okwess élargissent encore plus leur répertoire musical et linguistique, en allant chercher des influences latino-américaines à Mexico. Bien sûr Kinshasa n'est jamais très loin et le groupe garde ses sonorités soukous emblématiques de la RDC, mais dans Ekoya, on retrouve aussi du funk et de la rumba. Jupiter collabore également avec des chanteuses d'amérique latine, comme Flavia Coelho qui apporte une touche de portuguais sur Les bons comptes, ou la rappeuse mexicaine Mare Advertencia qui hispanise le titre Orgullo.

