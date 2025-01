Aujourd’hui nous allons plonger dans l’univers enivrant du duo The Narcotix. « Dying », leur tout premier album, est sorti le 1er mars 2024 et nous promet un voyage intense et unique.

Esther Suansah et Becky Foinchas sont des autrices, compositrices, multi-instrumentistes basées à Brooklyn.

Elles se sont rencontrées lorsqu’elles étaient dans la même classe à Woodbridge en Virginie. Les deux partenaires sont non seulement liées par leurs expériences de vies en tant que filles d’immigrés africains, mais aussi par leur amour incommensurable de la musique.

Leur style est inspiré de l’art-folk ouest Africain, un genre flottant et mystique qui ne peut pas vous laisser indifférent.

« Dying », c’est une fouille de l’ego, un amalgame d’émotions, une hystérie qui renverse tous les codes de l’écriture. Les thèmes sont introspectifs. Ils vont de la méditation à l’ésotérisme en passant par le surréalisme que l’on retrouve dans la vie quotidienne.

Sur des airs de rituels mystiques, The Narcotix fait le lien entre spiritualité et musique, lien qui remet en question la réalité sonore et la notion du temps.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/6Lu3BWPmfNreYAvGXdgKHI?si=1XHEQfcjStSasmL0MKrTgQ