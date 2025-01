La chanteuse malienne-québécoise Djely Tapa vient de sortir un nouvel album

Ce deuxième album de Djely Tapa, "Dankoroba", est dans la continuité de sa récente collaboration avec Tiken Jah Fakoly sur son album acoustique. Elle s'éloigne de la musique électronique, qui était très présente sur son premier album, et cette fois, elle se rapproche un peu plus de ses racines griottes - ces troubadours dépositaires de la tradition orale mandingue - en allant enregistrer de nombreuses pistes accoustiques au Mali.

Au delà de l'espace... et du temps !

Travailler entre le Mali et le Canada n'est pas un problème, bien au contraire ! Djely Tapa va piocher des influences variées. La kora et le sokou au mali, et les arrangements de Jean Massicotte au Québec. Cette combinaison d'influences africaines et occidentales se retrouve même dans la structure rythmique des morceaux ! On en parle plus en détail dans la chronique, avec l'exemple du morceau Djiguini.

