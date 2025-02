Le premier album de l'artiste londonien Canty, Dim Binge est enfin sorti

C'est le 31 janvier dernier que Canty sort finalement, après un an et demi de singles et de courts EPs, son premier album, Dim Binge, sur le label indépendant Full Time Hobbie. Cet album rassemble de nombreux titres déjà sortis, deux versions live exclusives, et seulement deux nouveaux morceaux. Il n'y a donc pas beaucoup de découvertes, mais cet album est tout de même une occasion pour nous de vous parler de cet artiste qu'on suit apprécie beaucoup à Transistoc'h !

Retrouvez Dim Binge de Canty sur les plateformes :

Bandcamp

Spotify

Deezer