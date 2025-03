"Nous sommes encore si loin du jour", la pop mélancolique du premier EP de Diana Vaughan

Diana Vaughan, c'est un duo formé de Nico Germina et Vincent Vey, et qui emprunte son nom à une mystérieuse femme du XIXe siècle. Un personnage de fiction, sataniste, franc-maçonne convertie au catholicisme, et dactylographe américaine bien réelle venue s'installer en France. Le duo dit trouver sa matière poétique dans le catholicisme et ses thèmes, comme un "outil prolifique pour écrire des chansons".

"Nous sommes encore si loin du jour" c'est leur tout premier EP et c'est sorti le 15 janvier 2025 sur le label WOMB. Un disque fait maison depuis leur salon. On y entend une musique belle et inquiétante, un son répétitif et aérien. Le complètement grinçant "jour du turbin" a des airs de comptine funèbre. Des cris se confondent aux notes d'un synthé FM des années 80 et on l'écoute dans SONAR.

Vous pouvez retrouver l'EP ici :

Bandcamp

Soundcloud

Spotify

Youtube