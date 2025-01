UssaR, un artiste ténébreux au grain de voix unique, vient de sortir son tout dernier projet: "Des Nu.es" et on en parle ensemble

Emmanuel Trouvé de son vrai nom, est un producteur, compositeur, musicien, chanteur et auteur français.

Mélancolique, sensible, nocturne et texturée, sa musique est une hybridité entre pop urbaine, électro et chanson française. Dans tous les cas, c’est au cœur que s’adresse ses textes et ses mélodies.

« Des Nu.es » est un EP qui nous offre des textes toujours plus vrais et bouleversant sur un piano riche en émotions.

Une chose est sûre, UssaR arrive avec brio à nous faire transmettre des choses, qu’il s’agisse d’émotions, de messages ou de sensations. En l’écoutant on se rend compte que parfois, le timbre d’une voix est plus parlant que le sens des mots.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/0qJjGnWNPpZuPqFYtFCiNj?si=ydZ-CDeOQUahTBrvo8B87w