"Cabin in The Sky" De La Soul Publié le 18/12/2025
De la Soul nous dévoile son nouvel album "Cabin In The Sky"
Le groupe mythique de «Long-Island» a repris le chemin des studio pour nous pondre «Cabin In The Sky»; leur premier album depuis déjà quasiment 10 ans.
Mais c’est aussi et avant tout leur premier disque depuis le triste décès en 2023 de «David Jolicoeur» aka «Trugoy the Dove», un des membres fondateur du groupe.
Pour l’occasion, ce nouveau projet réunit une équipe de producteurs légendaires tels que «Prince Paul» et «Pete Rock» ainsi que des invités de marque comme «Q-Tip», «Slick Rick» ou encore «Nas».