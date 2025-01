Un premier album à la hauteur de leurs mixs.

La volonté de Dar Disku de faire découvrir au grand public les sonorités de leur enfance Bahreïnite, teintée d'influences indienne et arabe, se poursuit sur ce premier album éponyme. Les DJ set, c'était pas suffisant, et puis à force de passer les super disques des autres, on a envie de faire sa propre musique. Leur premier album est vraiment un voyage dans leur enfance. Disco, funk, rock, avec une pointe d'électo, et cinq artistes invités à collaborer sur l'album. Entre autres, la légendaire Asha Puli, ou la chanteuse Billur Battal.

Vous pouvez écouer l'album sur:

