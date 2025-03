Le groupe parisien Arat Kilo se réinvente avec son nouvel album Danama.

Arat Kilo, anciennement composé de six musiciens est désormais un octet à plein temps, grâce à la présence de deux chanteur.euse.s : Mamani Keïta et Mike Ladd. L'une incorpore aux morceaux des mélodies entêtantes et addictives, tandis que l'autre rythme et rime ses textes avec un rap technique. Leur nouvel album, Danama est sorti le 7 mars sur le label Accords Croisés.

Se tourner vers un album de chansons est une occasion pour le groupe de changer ses méthodes de travail. Pour ça, ils ont fait appel à Mathieu Gibert, beatmaker et ingénieur du son membre de La Fine Equipe, qui a mixé tout l'album. Le travail piste par piste en post-production permet au groupe d'intégrer à leur son des effets, des synthés, et de jouer avec des boucles et des structures différentes.

