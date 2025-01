Les Parisiens DALTON sur la scène des Transmusicales le vendredi 08 décembre à partir de 19h30 !

À l'origine DALTON, c'est plutôt Les Daltons, un groupe de 4 parisiens qui se forme à la fin des années 1980.

Assez vite, début 1990, il se sépare pour ensuite revenir au milieu des années 2000 avec leur premier album "Objet Ancien".

Peu après cette sorti en 2016, un des guitariste du groupe quitte le projet ;

et c’est à ce moment là que l’histoire de DALTON commence réellement.

Le trio parisien évolue dans un style entre post-punk et garage-pop. Il

s’inspire des groupes comme Wire et The Fall avec une alternance de

morceaux rugueux et d’autres plus pop.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/artist/3VDylaT53QzIVrgDoj5UXO?si=7Yz3vdzRQgmlu57UTsfXdQ