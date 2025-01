Le duo suisse Cyril Cyril nous livre un nouvel album sorti sur Les Disques Bongo Joe !

Aujourd’hui, on s’envole direction la Suisse avec un duo plutôt atypique.

On peut dire que les deux compères se sont bien trouvés car il porte le même prénom et bien évidemment le plus logique pour trouver un nom de groupe c’est de s’appeler : « Cyril Cyril »

D’un coté Cyril Yeterian qui faisait partie du groupe Mama Rosin, un trio rock suisse inspiré par la musique de Louisiane, des caraïbes, des mythes vaudou et du rhythm & blues et de l’autre côté, Cyril Bondi, issu d’un autre trio, franco-suisse, La Tène.

Le futur ça marche pas, c’est le nom du nouvel album de Cyril Cyril est sorti le 26 avril dernier sur les labels Born Bad Records et Les Disques Bongo Joe.

On retrouve 11 titres avec des styles qui naviguent entre le post punk, le garage funk et la noise expérimentale.

Parmi les musiciens invités qui figurent sur l’album, on retrouve deux cuivres de la formation genevoise Orchestre Tout Puissant : Marcel Duchamp, la multi-instrumentiste Inès Mouzoune du groupe Amami et le violoncelle de Violeta Garcia qui appartient à la grande famille du label Bongo Joe.

L’album à été enregistré à Genève en Suisse au studio Insub. La particularité de cet enregistrement c’est que tout à été fait en live pour capturer l’énergie dynamique du duo avec authenticité et immédiateté.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/1Vq7sfpsLykJmuoRoT5FKX?si=OIeVEV7RS3avpGZmF7nNpA