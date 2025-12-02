Sonar "What's my name" Corbaal / Erik TruffazPublié le 02/12/2025
Corbaal et Erik Truffaz nous dévoilent leur dernier projet commun "What's My Name"
Le trompettiste suisse «Erik Truffaz» est une figure incontournable du jazz européen depuis les années 90’, il s’est imposé par son art de mêler improvisation, groove, hip-hop, rock ou encore musiques du monde.
«Lola Bastard» et «Michael Stroudinsky» forment «Corbaal».
C’est un duo d’origine Lyonnaise mais actuellement ils sont basés à Londres. Ce sont des musiciens et producteurs avant-gardistes de textures sonores, qui peuvent s’apparenter à de l’électro-pop.
Ce 3 Octobre 2025, le trio est revenu avec «What’s My Name», un album à la croisée du hip-hop, de l'électro-pop et du jazz ambiant.
