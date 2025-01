Côme Ranjard met le niveau très haut pour son premier long format : "Pop-Corn"

C'est un coup de tonnerre dans le petit monde de la variété française qui s'est produit le 17 janvier 2025. On a à peine eu le temps de digérer son EP Intraterrestre, paru en mai, que Côme Ranjard renchérit avec son premier album, Pop-Corn. Le travail fait sur ce disque est remarquable, l'instrumentation est riche et ses 11 titres sont très cohérents. Pop-Corn est un album qui fait du bien, on en parle dans SONAR

