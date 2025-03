Quand la musique devient porteuse de messages forts

Coline Blf est une chanteuse mais également une créatrice de contenus, elle cumule près de 26 000 abonnés sur Instagram et crée des vidéos où elle parle photo, musique et vie culturelle de manière générale.

Coline Blf est très engagée sur des questions de justice sociale et d’écologie. Ce nouvel EP était alors l'occasion pour elle de parler de ces sujets très importants, à savoir : les problématiques du monde actuel comme l'écologie, le réchauffement climatique, la folie du monde moderne et la non-réaction des politiciens concernant toutes ces problématiques.

L'EP est composé de six morceaux aux couleurs indie pop avec une touche vintage, tous très solaires.

En tout cas, on a adoré découvrir Coline Blf, on espère que vous aimerez autant que nous et on vous conseille vivement d'aller écouter ce nouveau projet !

À la folie est disponible sur les plateformes de streaming suivantes :

