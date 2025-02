Plus de dix ans après ses débuts dans les profondeurs de Soundcloud, Oklou sort son premier véritable album, choke enough

Le défi de cette chronique a été pour moi d'essayer de mettre des mots sur la musique que fait Oklou. Sensible, vulnérable, nostalgique, puissante, à la fois tellement simple et si complexe... Avec choke enough, Oklou impose définitivement sa méthode et son univers onirique sur le devant de la nouvelle scène pop internationale.

Malgré l'esthétique Y2K nostalgique du projet, Oklou a su s'entourer des bonnes personnes (Danny L Harle, Casey MQ, Cecile believe, A. G. Cook, Caroline Polachek, Underscores, Bladee...) pour tenter de donner la couleur qu'aura la pop dans les prochaines années. Le futur leur donnera-t-il raison ? Affaire à suivre...

En attendant, retrouvez choke enough d'Oklou sur toutes les plateformes :

