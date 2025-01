L’entertainer Chilly Gonzales nous propose un Grünt de qualité supérieur avec de belles surprises !

Aujourd’hui, on parle d’un artiste assez particulier qui vient de sortir un EP avec un style musical qui ne lui correspond pas vraiment à la base.

C’est un musicien et pianiste renommé et un peu fou, vous l‘avez peut être deviné, on parle de Chilly Gonzalès et de son nouvel EP « Grunt #63 »

C’est un EP assez court puisqu’on a seulement 5 titres avec des feats sur la grande majorité.

Ce projet sort d’un contexte un peu particulier. Pour les connaisseurs peut-être que vous l’aviez déjà deviné mais le nom de l’EP y fait référence.

Grunt #63, car c’est le média de rap Grunt qui est à l’origine.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Grunt c’est une série d'émissions de rap, principalement francophone, diffusée sur YouTube où on peut y voir des freestyles avec plusieurs rappeurs.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/4oMfXU7OvIIUFTc3ZDHiI7?si=_W9DKPKDT1-879THP7ti8w