Aujourd’hui nous allons célébrer la talentueuse Halo Maud avec son tout dernier album « Celebrate », sorti le 22 mars 2024 sur le label Heavenly Recordings!

Maud Nadal de son vrai nom, est une autrice, compositrice, interprète et guitariste française.

Depuis 2014, notre artiste fait vivre son projet solo sous le nom de Halo Maud. Elle écrit d’abord instinctivement en anglais, puis se lance et créé quelques morceaux en français. En 2015 , son titre « A la fin », sorti sur une compilation du label "La Souterraine", est remarqué et lui donne une visibilité incontestable.

Son ascension est fulgurante. Elle apparaît dans les premières parties de Baxter Dury et de Phoenix. Elle sort des singles, un EP et un premier album en 2018.

Aujourd’hui, Halo Maud revient plus énergique que jamais avec son tout dernier projet « Celebrate ».

Cet album « renouveau » déborde d’énergie avec des chansons escarpées et superbement produites. Tout au long des 12 titres, nous arpentons une philosophie musicale à la fois méditative et mouvementée, balançant entre des rythmes pop qui claquent, un rock ravageur, et un univers empreint de pop psychédélique.

Retrouvez ici le lien d'écoute : https://open.spotify.com/intl-fr/album/5MYeJHotwiB6cvr20NG78u?si=Y3EceXG6Tfal099RmpC8oQ