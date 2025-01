Aujourd'hui, direction l'univers explosif d'Oscar les vacances avec son album "Ceci n'est pas mon corps"

Oscar est auteur, compositeur et interprète.

Il est aussi multi-instrumentiste. Batterie, synthétiseur, guitare, piano, banjo, basse… rien ne lui échappe.

Aussi original que son nom de scène, Oscar teinte la scène pop-électro de son univers explosif. Il navigue entre le trash et le glamour, le gentil et le psychopathe, le sincère et le benêt. Il aime explorer toutes les facettes de sa personnalité sans aucun filtre et les exposent dans ses chansons.

Dans son album "Ceci n'est pas mon corps", Oscar joue de l’autodérision à tous les étages. Ses textes sont sombres et lumineux à la fois, combinant la mélancolie, la nostalgie et l’espoir. Il se balade entre la pop, l’électro et la chanson française toujours dans cet univers tantôt apocalyptique tantôt rigolo.

Retrouvez ici le lien d'écoute :https://open.spotify.com/intl-fr/album/5rJ02BLnL2WD7q7bFOYhHD?si=v-iBIfRwTu2LazTli2CNyA