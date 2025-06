Fontana Rosa, l'album aux multiples façettes

Le 23 mai dernier, le collectif Carwyn Ellis & Rio 18, lancé en 2019, sortait son sixième album.

Fontana Rosa, c’est un mélange unique de pop psychédélique, de pop Nuyoricaine, de Bossa Nova et de Soul. Certains morceaux sont chantés en gallois, d’autres en espagnol puis en anglais.

Et justement côté chant, on retrouve les talentueux Baldo Verdù et Elan Rhys, ainsi que le groupe Little Barrie qui apparaît sur le morceau Heartbreaker.

Enfin bref, un album très complet qui saura plaire à tous les curieux et les férus de musique.

Retrouvez l’album Fontana Rosa sur les plateformes suivantes :

Bandcamp

Spotify

Deezer

Youtube