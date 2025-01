Dans Sonar, on découvre le nouvel album du producteur canadien Caribou: "Honey"

Le 4 octobre 2024, Dan Snaith a sorti son sixième album studio sous sa casquette Caribou. Avec cet album, Caribou s'éloigne de plus en plus de l'électro expérimentale (on pense à sa proximité dans les années 2000 avec Four Tet ou Burial), pour se raprocher de l'EDM. Peut-être sous l'influence de son alter-ego techno, Daphni. Le titre éponyme, Honey, est carrément inspiré par la bass-house rappelant Jauz ou Tchami.

En tout cas il se réinvente et c'est super, l'album continet quand même des titres un peu plus "à l'ancienne", dans lesquels on reconnaît vraiment la patte Caribou. Volume, ou Only You, pour en citer certains

Lien d'écoute de l'album