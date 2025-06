Premier EP intitumé "Plastique" pour la chanteuse Belge.

Le 6 juin dernier, Camille Yembe, sortait son tout premier projet, un EP intitulé "Plastique".

La jeune autrice, compositrice et chanteuse nous propose six morceaux aux sonorités très diverses mais qu'elle définit comme majoritairement pop, une pop audacieuse et novatrice aux inspirations parfois électro et indie rock.

"Plastique" c'est une oeuvre importante et intime pour la jeune artiste, qui chante l'amour, la quète d'identité et la solitude à travers ces six titres.

Une artiste à suivre de très près et on a déjà hâte de voir ce que nous réserve Camille Yembe pour la suite !

