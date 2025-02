Brooke Combe: Une des figures de la modern soul

La chanteuse écossaise revient avec 11 titres aux sonorités soul, un deuxième album à l'image de ses influences musicales. De quoi ravir les fans du genre.

C'est un album très personnel où elle aborde des thèmes comme l'amour, les relations toxiques ou encore l'importance de prendre soin de soi-même. Le tout complété par la voix puissante de Brooke Combe sur des instrus allant de la soul old school, à de la soul au tempo plus lent, mêlant puissance, mélancolie et douceur.

