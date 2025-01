Brigitte Fontaine a sorti son dernier album ! Peut-être dans les deux sens du terme...

C'est un vingtième album qui est venu s'ajouter, le 1er novembre 2024, à son impressionnante discographie. Brigitte Fontaine a 85 ans, mais apparemment, avec son mari et collaborateur, Areski Belkacem - 84 ans - ça ne les empèche pas de continuer à faire de la musique et à écrire des chansons.

Brigitte, toujours la patate !

Même si sa voix a pris un petit coup de vieux, même depuis son précédent album ( Terre Neuve, janvier 2020), ses textes sont toujours aussi barrés et c'est ça qu'on aime. Les musiciens du groupe de rock français The Liminianas les ont accompagnés à la composition, pour donner à cet album un couleur 60's et 70's.

Je vous invite vivement à l'écouter, certains morceaux sont vraiment chouettes ! Vous pouvez le faire juste ici:

Spotify

Deezer