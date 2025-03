La chanteuse/productrice ELOI revient pour casser des gueules avec son nouvel ep BLAST.

Pour Eloi, c'est fini les chagrins d'amour et la posture de victime. Depuis son premier projet (Acedia, 2020) elle a bien grandi, et maintenant c'est elle qui prend les commandes. Même si l'esthétique un peu emo de l'artiste ne reste pas très loin, BLAST. nous surprend par une production impactante et une véritable affirmation d'ELOI face à certaines relations difficiles.

Au delà des paroles, ELOI a aussi pris en maturité dans ses compositions, plus élaborées que jamais, intégrant désormais des vocaux très inspirés de la scène digicore (on pourra citer l'influence d'artistes comme amne, Vilhelm ou Dyspeed). Au fil du projet, on est balladés entre du Sexy Sushi modernisé sur LA TRISTESSE/LA MUSIQUE, du snorunt sur ODYSS_X, du Paulvitesse! sur PLAYSTATION, une sorte de Bashung féminin et électronique sur METAL/KID - probablement le morceau le plus abouti du projet - , des vocaux rappellant la scène Soundcloud de Systemps sur CHATEAU/FORT, une instru hyperpop à la Cookii sur LOVESTORY_98, ou même une violence qui évoque l'esthétique du duo Brutalismus3000 sur RUGIR/MOTEUR.

